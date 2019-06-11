Гриценко предупредил о мировом финансовом кризисе и сказал о своем отношении к Зеленскому.

Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция, спрогнозировал угрозу мирового экономического кризиса.

Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– Профессионалы, которые знают, какая ситуация в финансовом плане в мире с огромными триллионными долгами, понимают, что в течение 1,5-2 лет нас накроет такой финансовый кризис, что 2008 год – это только цветочки.

Кроме того, он очертил политическую позицию своей партии, заверив, что не находится в оппозиции к власти.

– Мы не в оппозиции. Еще ни было действий, пока происходят лишь первые кадровые назначения и пакет увольнений.

Гриценко также назвал избрание Зеленского шансом на перемены.

Напомним, ранее Гройсман рассказал о возможности снова стать премьером.