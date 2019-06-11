Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов и дальше пребывать на должности.

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что не против того, чтобы и дальше пребывать на должности.

– Я могу говорить о том, что подготовлен для того, чтобы продолжать работать премьер-министром, но для этого мне нужен мандат, – сказал Гройсман.

Он заявил, что хочет сделать все для того, чтобы после пребывании на посту премьер-министра ему не было стыдно смотреть людям в глаза.

Читайте: Украинская стратегия: кто вошел в список партии Гройсмана

Гройсман добавил, что он готов к любым вызовам, чтобы реализовать замыслы и идеи своей команды.

К слову, последний опрос Киевского международного института социологии показал, что у пяти партий есть возможность попасть в парламент.