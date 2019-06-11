PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Я подготовлен к этому: Гройсман о возможности снова стать премьером

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов и дальше пребывать на должности.

Володимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что не против того, чтобы и дальше пребывать на должности.

– Я могу говорить о том, что подготовлен для того, чтобы продолжать работать премьер-министром, но для этого мне нужен мандат, – сказал Гройсман.

Он заявил, что хочет сделать все для того, чтобы после пребывании на посту премьер-министра ему не было стыдно смотреть людям в глаза.

Читайте: Украинская стратегия: кто вошел в список партии Гройсмана

Гройсман добавил, что он готов к любым вызовам, чтобы реализовать замыслы и идеи своей команды.

 

К слову, последний опрос Киевского международного института социологии показал, что у пяти партий есть возможность попасть в парламент.

Источник: Свобода слова

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка