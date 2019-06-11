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Факти / Україна / Політика

Шанс на зміни і загроза кризи: Гриценко про майбутнє України

Гриценко попередив про світову фінансову кризу і сказав про своє ставлення до Зеленського.

Гриценко

Анатолій Гриценко, лідер партії Громадянська позиція, спрогнозував загрозу світової економічної кризи.

Про це він заявив під час ефіру Свободи слова на ICTV.

– Професіонали, що знають, яка ситуація у фінансовому плані у світі з величезними трильйонними боргами, розуміють, що протягом 1,5-2 років нас накриє така фінансова криза, що 2008 рік – то лише квіточки.

Окрім того, він окреслив політичну позицію своєї партії, завіривши, що не перебуває в опозиції до влади.

– Ми не в опозиції. Ще не було дій, поки відбуваються лише перші кадрові призначення і пакет звільнень.

Гриценко також назвав обрання Зеленського шансом на зміни.

Нагадаємо, раніше Гройсман розповів про можливість знову стати прем’єром.

Джерело: Свобода слова

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