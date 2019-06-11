Гриценко попередив про світову фінансову кризу і сказав про своє ставлення до Зеленського.
Анатолій Гриценко, лідер партії Громадянська позиція, спрогнозував загрозу світової економічної кризи.
Про це він заявив під час ефіру Свободи слова на ICTV.
– Професіонали, що знають, яка ситуація у фінансовому плані у світі з величезними трильйонними боргами, розуміють, що протягом 1,5-2 років нас накриє така фінансова криза, що 2008 рік – то лише квіточки.
Окрім того, він окреслив політичну позицію своєї партії, завіривши, що не перебуває в опозиції до влади.
– Ми не в опозиції. Ще не було дій, поки відбуваються лише перші кадрові призначення і пакет звільнень.
Гриценко також назвав обрання Зеленського шансом на зміни.
Нагадаємо, раніше Гройсман розповів про можливість знову стати прем’єром.