PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Должностной оклад Юлии Мендель составляет 15 720 грн в месяц.

Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель зарабатывает 15 720 грн в месяц.

Читайте: Что известно о пресс-секретаре Зеленского Юлию Мендель

– Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю.Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета министров от 18 января 2017 года №15 Вопросы оплаты труда работников государственных органов, – говорится в документе.

Напомним, 3 июня Юлия Мендель получила должность пресс-секретаря Владимира Зеленского по результатам конкурса.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украинцы не верят Раде: выступление Зеленского в КСУ
Зеленский уволил руководителя Госуправделами Куцика
Пожар в психбольнице Одессы: Зеленский поручил создать комиссию
Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта об электроэнергии
Луценко открыл уголовные дела после заседания ТКГ: реакция Зеленского
Как встречали Зеленского в Брюсселе и каковы перспективы Минского процесса
Роспуск Рады: Зеленский лично пойдет на суд
Главы всех ОГА должны быть уволены – Зеленский
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка