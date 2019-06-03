Журналистка Юлия Мендель стала новым пресс-секретарем президента Зеленского. Кто она и чем занималась до этого – читайте в материале Фактов ICTV.
Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.
– Спасибо всем за поздравления! Ответить на такое количество звонков просто нет возможности. Быть избранным с 4 тыс. кандидатов – это большое достижение.
Однако это еще и большая честь и ответственность – быть пресс-секретарем президента Украины, – отметила Юлия Мендель.
Юлии Мендель 32 года, она родом из Херсона. Училась в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.
Журналистка ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и Интере. Писала для украинского Forbes и американского Politico.
Несколько лет сотрудничает с The New York Times.
В 2015 году по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.
В последнее время работала консультантом по коммуникациям во Всемирном банке.
В социальных сетях Юлия Мендель активная – среди ее друзей немало известных имен: политики, журналисты и общественные активисты.
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Посты Мендель в Twitter взвешенные и почти безличные. В последнее время она, как и все украинские журналисты, много писала о президентских выборах и их главных участниках – Зеленского, Порошенко, Тимошенко.
В предыдущие годы Мендель призвала освободить Надежду Савченко из русского плена, писала о проблемах участников АТО, публиковала Селфи с известными политиками и журналистами.
Напомним, Леонид Кучма возглавил делегацию Украины в Трехсторонний контактной группе.
Фото: Юлия Мендель