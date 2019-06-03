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Факты / Украина / Политика

Что известно о пресс-секретаре Зеленского Юлию Мендель

Журналистка Юлия Мендель стала новым пресс-секретарем президента Зеленского. Кто она и чем занималась до этого – читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о пресс-секретаре Зеленского Юлию Мендель

Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

– Спасибо всем за поздравления! Ответить на такое количество звонков просто нет возможности. Быть избранным с 4 тыс. кандидатов – это большое достижение.

Однако это еще и большая честь и ответственность – быть пресс-секретарем президента Украины, – отметила Юлия Мендель.

Юлии Мендель 32 года, она родом из Херсона. Училась в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Журналистка ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и Интере. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

Несколько лет сотрудничает с The New York Times.

В 2015 году по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

В последнее время работала консультантом по коммуникациям во Всемирном банке.

В социальных сетях Юлия Мендель активная – среди ее друзей немало известных имен: политики, журналисты и общественные активисты.

Читайте: Экс-журналистка Фактов стала пресс-секретарем Зеленского

Посты Мендель в Twitter взвешенные и почти безличные. В последнее время она, как и все украинские журналисты, много писала о президентских выборах и их главных участниках – Зеленского, Порошенко, Тимошенко.

В предыдущие годы Мендель призвала освободить Надежду Савченко из русского плена, писала о проблемах участников АТО, публиковала Селфи с известными политиками и журналистами.

Напомним, Леонид Кучма возглавил делегацию Украины в Трехсторонний контактной группе.

Фото: Юлия Мендель 

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