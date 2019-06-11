Посадовий оклад Юлії Мендель становить 15 720 грн на місяць.
Прес-секретаря президента Володимира Зеленського Юлії Мендель заробляє 15 720 грн на місяць.
Читайте: Що відомо про прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель
– Посадовий оклад прес-секретаря президента України Ю. Мендель встановлено в розмірі 15 720 гривень згідно з постановою Кабінету міністрів від 18 січня 2017 року №15 Питання оплати праці працівників державних органів, – йдеться в документі.
Нагадаємо, 3 червня Юлія Мендель отримала посаду прес-секретаря Володимира Зеленського за результатами конкурсу.
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