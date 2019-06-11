PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Скільки заробляє прес-секретар Зеленського

Посадовий оклад Юлії Мендель становить 15 720 грн на місяць.

Скільки заробляє прес-секретар Зеленського

Прес-секретаря президента Володимира Зеленського Юлії Мендель заробляє 15 720 грн на місяць.

Читайте: Що відомо про прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель

– Посадовий оклад прес-секретаря президента України Ю. Мендель встановлено в розмірі 15 720 гривень згідно з постановою Кабінету міністрів від 18 січня 2017 року №15 Питання оплати праці працівників державних органів, – йдеться в документі.

Нагадаємо, 3 червня Юлія Мендель отримала посаду прес-секретаря Володимира Зеленського за результатами конкурсу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українці не вірять Раді: виступ Зеленського у КСУ
Зеленський звільнив керівника ДУС Куцика
Пожежа у психлікарні Одеси: Зеленський доручив створити комісію
Зеленський вніс до Ради два невідкладних законопроекти про електроенергію
Луценко відкрив кримінальні справи після засідання ТКГ: реакція Зеленського
Як зустрічали Зеленського в Брюсселі і які перспективи Мінського процесу
Розпуск Ради: Зеленський особисто піде на суд
Глави усіх ОДА повинні бути звільнені – Зеленський
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка