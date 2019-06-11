PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Транш від МВФ: в НБУ назвали умови та ймовірну дату

Україна може отримати транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року.

рожкова

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю Reuters розповіла, що Україна може отримати транш від МВФ до кінця 2019 року, якщо новий уряд почне працювати у вересні.

– Якщо уряд буде сформований і почне працювати у вересні, тоді у нас є шанс отримати транш до кінця цього року. Ми вважаємо це оптимістичним сценарієм, — сказала вона.

За її словами, транш МВФ може скласти приблизно $1,3 млрд.

Читайте: МВФ продовжить місію у Києві після парламентських виборів

Рожкова нагадала, що наприкінці цього року і наступного року Україна виплачуватиме значні суми державного боргу.

Вона зазначила, що міжнародні резерви НБУ зараз перевищують $19 млрд, а продовження співпраці з МВФ збільшить їх до $21 млрд.

Нагадаємо, Україна отримає транш МВФ після завершення позачергових виборів до Верховної Ради та формування нового уряду.

Джерело: Deutsche Welle

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка