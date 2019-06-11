Україна може отримати транш від Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю Reuters розповіла, що Україна може отримати транш від МВФ до кінця 2019 року, якщо новий уряд почне працювати у вересні.

– Якщо уряд буде сформований і почне працювати у вересні, тоді у нас є шанс отримати транш до кінця цього року. Ми вважаємо це оптимістичним сценарієм, — сказала вона.

За її словами, транш МВФ може скласти приблизно $1,3 млрд.

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Рожкова нагадала, що наприкінці цього року і наступного року Україна виплачуватиме значні суми державного боргу.

Вона зазначила, що міжнародні резерви НБУ зараз перевищують $19 млрд, а продовження співпраці з МВФ збільшить їх до $21 млрд.

Нагадаємо, Україна отримає транш МВФ після завершення позачергових виборів до Верховної Ради та формування нового уряду.