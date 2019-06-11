Конституционный суд Украины рассматривает вопрос роспуска парламента. Впервые за время независимости Украины на заседании КСУ присутствует президент Украины.

Сегодня, 11 июня, в 10.00 Конституционный суд Украины рассмотрит вопрос роспуска парламента, процесс которого 21 мая начал своим указом №303/2019 президент Украины Владимир Зеленский.

Участие в заседании суда примут представители 62 народных депутатов, которые ходатайствуют о том, что указ главы государства противоречит ряду норм Конституции Украины.

Приглашен и глава государства, который ранее обещал обязательно приехать.

Читайте: Решение о роспуске Верховной Рады было правильным – обращение президента Зеленского

В чем дискуссия

Нардепы от Народного фронта считают, что указ главы государства не может юридически обосновать причины для досрочного прекращения полномочий парламента.

В своем указе Зеленский ссылается на прописанное в статье 90 Конституции Украины основание, которое дает президенту право досрочно распустить Раду:

Если в течение одного месяца в парламенте не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции в Раде, а только издает указ при наличии юридического факта – отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

Напомним, Большая палата Конституционного суда признала производство дела о роспуске парламента неотложным.