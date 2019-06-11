PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Указ о роспуске Рады: Конституционный суд собрался на заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Конституционный суд Украины рассматривает вопрос роспуска парламента. Впервые за время независимости Украины на заседании КСУ присутствует президент Украины.

Указ о роспуске Рады: Конституционный суд собрался на заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня, 11 июня, в 10.00 Конституционный суд Украины рассмотрит вопрос роспуска парламента, процесс которого 21 мая начал своим указом №303/2019 президент Украины Владимир Зеленский.

Участие в заседании суда примут представители 62 народных депутатов, которые ходатайствуют о том, что указ главы государства противоречит ряду норм Конституции Украины.

Приглашен и глава государства, который ранее обещал обязательно приехать.

Читайте: Решение о роспуске Верховной Рады было правильным – обращение президента Зеленского

В чем дискуссия

Нардепы от Народного фронта считают, что указ главы государства не может юридически обосновать причины для досрочного прекращения полномочий парламента.

В своем указе Зеленский ссылается на прописанное в статье 90 Конституции Украины основание, которое дает президенту право досрочно распустить Раду:

Если в течение одного месяца в парламенте не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции в Раде, а только издает указ при наличии юридического факта – отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

Напомним, Большая палата Конституционного суда признала производство дела о роспуске парламента неотложным.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украинцы не верят Раде: выступление Зеленского в КСУ
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Роспуск Рады: Зеленский лично пойдет на суд
Разница между открытыми и закрытыми списками – все о выборах в Раду
Политологи оценили шансы объединения оппозиционных сил на выборах
Решение о роспуске Верховной Рады было правильным – обращение президента Зеленского
Верховная Рада против отставки: почему Полторака, Грицака и Климкина оставили на должностях
Капелланы – тоже солдаты на передовой – соавтор закона Павел Унгурян
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка