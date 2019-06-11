Конституционный суд Украины рассматривает вопрос роспуска парламента. Впервые за время независимости Украины на заседании КСУ присутствует президент Украины.
Сегодня, 11 июня, в 10.00 Конституционный суд Украины рассмотрит вопрос роспуска парламента, процесс которого 21 мая начал своим указом №303/2019 президент Украины Владимир Зеленский.
Участие в заседании суда примут представители 62 народных депутатов, которые ходатайствуют о том, что указ главы государства противоречит ряду норм Конституции Украины.
Приглашен и глава государства, который ранее обещал обязательно приехать.
Читайте: Решение о роспуске Верховной Рады было правильным – обращение президента Зеленского
В чем дискуссия
Нардепы от Народного фронта считают, что указ главы государства не может юридически обосновать причины для досрочного прекращения полномочий парламента.
В своем указе Зеленский ссылается на прописанное в статье 90 Конституции Украины основание, которое дает президенту право досрочно распустить Раду:
Если в течение одного месяца в парламенте не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции.
Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции в Раде, а только издает указ при наличии юридического факта – отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.
Напомним, Большая палата Конституционного суда признала производство дела о роспуске парламента неотложным.