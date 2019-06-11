Конституційний суд України розглядає питання розпуску парламенту. Вперше за часи незалежності України на засіданні КСУ присутній президент України.

Сьогодні, 11 червня, о 10.00 Конституційний суд України розгляне питання розпуску парламенту, процес якого 21 травня розпочав своїм указом №303/2019 президент України Володимир Зеленський.

Участь у засіданні суду візьмуть представники 62 народних депутатів, які клопочуть про те, що указ глави держави суперечить низці норм Конституції України.

Запрошено і главу держави, який раніше обіцяв обов’язково приїхати.

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У чому дискусія

Нардепи від Народного фронту вважають, що указ глави держави не може юридично обгрунтувати причини для дострокового припинення повноважень парламенту.

У своєму указі Зеленський посилається на прописану в статті 90 Конституції України підставу, яке дає президенту право достроково розпустити Раду:

Якщо протягом одного місяця у парламенті не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 Конституції.

Автори клопотання зазначають, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституції України президент не встановлює відсутність або наявність коаліції у Раді, а тільки видає указ за наявності юридичного факту – відсутності коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця з дня припинення її діяльності.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду визнала провадження справи про розпуск парламенту невідкладним.