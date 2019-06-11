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Факты / Украина

Украина в Гааге: РФ украла в Черном море более миллиарда кубометров газа

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что Постоянная палата третейского суда в Гааге имеет право рассматривать дело о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Украина в Гааге: РФ украла в Черном море более миллиарда кубометров газа

Обращаясь к членам третейского суда в Гааге, заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль объяснила, почему ни одно из возражений РФ не представляет препятствий для юрисдикции суда в Гааге.

Она отметила, что РФ разворовывает ресурсы Украины в Черном море и не допускает к залежам нефти и газа.

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– Начиная с весны 2014 года Россия похитила уже более миллиарда кубометров природного газа. Она пыталась лишить лицензий на выработку электроэнергии, которые были надлежащим образом выданы органами власти Украины, и выдала собственные лицензии российским компаниям, – сказала Зеркаль.

По ее словам, Россия также отобрала буровые установки.

Напомним, 10 июня в Постоянной палате третейского суда в Гааге начались слушания по делу о нарушении морского права Россией.

Посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач во время заседания заявил, что российская сторона не признает иски Украины и их нужно отклонить, поскольку у суда нет надлежащей юрисдикции.

Источник: Укринформ

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