Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль вважає, що Постійна палата третейського суду в Гаазі має право розглядати справу про порушення РФ Конвенції ООН з морського права в Чорному і Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Звертаючись до членів третейського суду в Гаазі, заступник глави МЗС України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль пояснила, чому жодне з заперечень РФ не є перешкодою для юрисдикції суду в Гаазі.

Вона зазначила, що РФ розкрадає ресурси України в Чорному морі і не допускає до покладів нафти і газу.

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– Починаючи з весни 2014 року Росія вкрала вже більше мільярда кубометрів природного газу. Вона намагалася позбавити ліцензій на виробництво електроенергії, які були належним чином видані органами влади України, і видала власні ліцензії російським компаніям, – сказала Зеркаль.

За її словами, Росія також відібрала бурові установки.

Нагадаємо, 10 червня у Постійній палаті третейського суду в Гаазі почалися слухання у справі про порушення морського права Росією.

Посол із особливих доручень МЗС Росії Дмитро Лобач під час засідання заявив, що російська сторона не визнає позови України і їх потрібно відхилити, оскільки у суду немає належної юрисдикції.