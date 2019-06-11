Кирило Тлявов загинув від кулі, за версією слідства, випущеної поліцейськими. Лікарі намагалися врятувати хлопчика кілька днів, але марно. Куля поцілила в голову.

Все відбулося у Переяславі-Хмельницькому. Двоє поліцейських, напідпитку, разом із власними дітьми вийшли постріляти. Просто біля свого двору. Так вони відзначали Свято останнього дзвоника.

В цей самий час за кущами, в бік яких стріляли копи, на іншій вулиці і знаходився 5-річний Кирило.



Все, що відбувалося потім – схоже на поганий детектив. Поліція буде плутатися, що ж саме сталося у Переяславі-Хмельницькому. Спочатку все намагатимуться списати на самого хлопчика. Мовляв, впав і вдарився об камінь.

Підозрювані навіть не пройдуть тест на алкоголь. Бо слідчі думали, що в суботу суд вихідний і не зможе дати санкцію для примусового аналізу. Підозрювані добровільно його здавати відмовились.

Серед підозрюваних і неповнолітні.

І можливо, саме хтось з них зробив фатальний постріл, а дорослі просто це покривають.

Держбюро розслідувань перекваліфікувало справу з вбивства з необережності на умисне.

Поліцейських суд заарештував на два місяці. Це співробітник Переяслав-Хмельницького райвідділку Володимир Петровець та інспектор водної поліції Київщини Іван Приходько.

Обидва підозрюваних працювали ще в старій міліції. Під час реформи МВС вони не пройшли переатестацію. Не змогли скласти банальні тести. Були звільнені, але обидва поновилися на посадах через суд.

І тільки після загибелі 5-річного Кирила почала спливати правда про Переяслав-Хмельницьку поліцію.

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Україною прокотилися акції протесту. Адже ситуація може повторитися будь-де. Так, протестували під Міністерством внутрішніх справ. В Переяславі-Хмельницькому дійшло до сутичок. Постраждали двоє поліцейських.

Олії у вогонь додало і те, що суспільство досі не отримало відповіді щодо багатьох резонансних справ за участю копів. Розслідування тягнуться роками.

Нагадаємо, що 31 травня Іван Приходько та Володимир Петровець поранили 5-річну дитину у Переяславі-Хмельницькому. 3 червня хлопчик помер у лікарні.