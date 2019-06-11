Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что поддерживает идею о скором изменении состава Верховной Рады, но выполнит любое решение Конституционного суда.

Святослав Вакарчук заявил, что партия Голос готова выполнить любое решение Конституционного суда по делу о роспуске Верховной Рады, но поддерживает скорейшее изменение состава парламента.

– Старая Верховная Рада – это старые правила, это кнопкодавство, это прогулы. А главное – это работа на интересы олигархов. Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий. Это нужно изменить, – сказал Вакарчук.

По его словам, если дать возможность этой Верховной Раде работать еще три месяца, то она будет работать по старым правилам.

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Вакарчук считает, что изменение состава парламента приведет к изменению жизни всех украинцев.

К слову, лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что готов поддержать тех действующих нардепов, которые не успели проявить себя.

Источник: Голос

Фото: Голос