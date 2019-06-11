Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що підтримує ідею про швидку зміну складу Верховної Ради, але виконає будь-яке рішення Конституційного суду.

Святослав Вакарчук заявив, що партія Голос готова виконати будь-яке рішення Конституційного суду у справі про розпуск Верховної Ради, але підтримує швидку зміну складу парламенту.

– Стара Верховна Рада – це старі правила, це кнопкодавство, це прогули. А головне – це робота на інтереси олігархів. Стара Верховна Рада перетворилася на суміш приватних армій. Це потрібно змінити, – сказав Вакарчук.

За його словами, якщо дати можливість цій Верховній Раді працювати ще три місяці, то вона працюватиме за старими правилами.

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Вакарчук вважає, що зміна складу парламенту призведе до зміни життя всіх українців.

До слова, лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що готовий підтримати тих діючих нардепів, які не встигли проявити себе.

Джерело: Голос

Фото: Голос