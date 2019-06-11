З Кабміну надійшли перші подання на звільнення голів ОДА.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка.

– Сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Отже, звільнені голови Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, де відсторонений від виконання обов’язків в.о. глави, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської обладміністрацій, – заявив він.