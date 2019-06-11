Президент Владимир Зеленский подписал представление об увольнении главы МИД Павла Климкина и назначении на его место Вадима Пристайко.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сказал, что Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

По его словам, глава государства также внес представление о назначении на эту должность Вадима Пристайко.

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Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала увольнение Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака.

17 мая Климкин написал заявление об отставке. Он заявил, что продолжит свою политическую жизнь вместе с командой в Верховной Раде.