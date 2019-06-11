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Факти / Україна / Політика

Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п’яти областях

Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в п’яти областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях, повідомив заступник глави АП Руслан Рябошапка.

– Ухвалено рішення про звільнення п’яти керівників регіональних управлінь Служби безпеки України, які відзначилися, грубо кажучи, в негативному плані щодо справ, пов’язаних з контрабандою, – сказав Рябошапка на брифінгу в АП.

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Зеленський підписав укази про звільнення начальників управлінь СБУ Олександра Довженка, Олександра Ткачука, Олега Зозулю, Володимира Пахнюка і Руслана Сторожука відповідно.

Нагадаємо, Зеленський підписав подання про звільнення глави МЗС Павла Клімкіна та призначення на його місце Вадима Пристайка.

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