Президент України Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях, повідомив заступник глави АП Руслан Рябошапка.

– Ухвалено рішення про звільнення п’яти керівників регіональних управлінь Служби безпеки України, які відзначилися, грубо кажучи, в негативному плані щодо справ, пов’язаних з контрабандою, – сказав Рябошапка на брифінгу в АП.