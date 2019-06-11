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Факти / Україна / Політика

Звільнення Клімкіна та призначення Пристайка: Зеленський підписав подання

Президент Володимир Зеленський підписав подання про звільнення глави МЗС Павла Клімкіна та призначення на його місце Вадима Пристайка.

Клімкін

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка сказав, що Володимир Зеленський підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.

За його словами, глава держави також вніс подання про призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Читайте: Зеленський внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака, Грицака і Луценка

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада не підтримала звільнення Павла Клімкіна, Степана Полторака і Василя Грицака.

17 травня Клімкін написав заяву про відставку. Він заявив, що продовжить свое політичне життя разом з командою у Верховній Раді.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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