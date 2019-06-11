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Звільнення Луценка: Зеленський вносить подання в Раду

Президент України Володимир Зеленський вносить в Раду подання про звільнення генпрокурора Юрія Луценка.

Звільнення Луценка: Зеленський вносить подання в Раду

Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив, що президент України Володимир Зеленський вносить до парламенту подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.

Читайте: Указ про розпуск Ради: Конституційний суд зібрався на засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

– Підписано подання на звільнення генерального прокурора Луценка, – заявив Рябошапка.

Раніше Юрій Луценко заявив, що за законом він не повинен писати заяву про відставку і піде з ГПУ після виборів до Верховної Ради.

Фото: Адміністрація Президента

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