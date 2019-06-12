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Факти / Україна / Суспільство

Перехід на нову редакцію правопису не нав’язуватимуть – МОН

У перехідний період установи самі вирішуватимуть чи використовувати нові норми правопису.

Перехід на нову редакцію правопису не нав’язуватимуть – МОН

У Міністерстві освіти і науки заявили, що установи мають самостійно ухвалювати рішення про використання нового правопису у перехідний період.

– Із 3 червня рекомендовано застосовувати норми нової редакції правопису. Водночас зараз триває перехідний період, тому кожна установа може сама ухвалювати рішення про перехід на нову редакцію, – повідомили у Міністерстві.

План імплементації нового правопису все ще знаходиться у розробці і буде представлений не раніше вересня цього року.

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У МОН додали, що програму імплементації правопису мають узгодити з великою кількістю сторін і вона має охоплювати багато питань.

До слова, заступник міністра освіти і науки Максим Стріха заявив, що перехідний період для нового правопису триватиме п’ять років.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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