Украинским военным удалось закрепиться на новых позициях в Марьинке недалеко от оккупированного Донецка.

Военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке, которые находятся примерно в 100-250 метрах от оккупированных Донецка и Александровки.

Благодаря этому в Марьинке почти не осталось серой зоны.

– Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения, – рассказал пресс-офицер бригады Назар Ильницкий.

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По его словам, новые позиции помогут улучшить наблюдение за врагом и контроль за его действиями.

Не менее важно и то, что улучшена безопасность гражданского населения, поскольку оно находится еще дальше от линии соприкосновения.

К слову, во время мониторинга ситуации на Донбассе патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел.

Источник: Армия FM