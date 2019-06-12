Українським військовим вдалося закріпитися на нових позиціях у Мар’їнці неподалік від окупованого Донецька.
Військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці, які знаходяться приблизно за 100-250 метрах від окупованих Донецька та Олександрівки.
Завдяки цьому у Мар’їнці майже не залишилося сірої зони.
– Розвідники бригади зайшли в так звану сіру зону для того, щоб покращити своє тактичне положення — відсунути свою глибину від місцевого населення, – розповів прес-офіцер бригади Назар Ільницький.
Читайте: Гаубиці, танки та зенітки. РФ нарощує озброєння на Донбасі
За його словами, нові позиції допоможуть покращити спостереження за ворогом і контроль за його діями.
Не менш важливо і те, що покращено безпеку цивільного населення, оскільки воно знаходиться іще далі від лінії зіткнення.
До слова, під час моніторингу ситуації на Донбасі патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл.
Джерело: Армія FM