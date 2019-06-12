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Факти / Україна

ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці

Українським військовим вдалося закріпитися на нових позиціях у Мар’їнці неподалік від окупованого Донецька.

ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці

Військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці, які знаходяться приблизно за 100-250 метрах від окупованих Донецька та Олександрівки.

Завдяки цьому у Мар’їнці майже не залишилося сірої зони.

– Розвідники бригади зайшли в так звану сіру зону для того, щоб покращити своє тактичне положення — відсунути свою глибину від місцевого населення, – розповів прес-офіцер бригади Назар Ільницький.

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За його словами, нові позиції допоможуть покращити спостереження за ворогом і контроль за його діями.

Не менш важливо і те, що покращено безпеку цивільного населення, оскільки воно знаходиться іще далі від лінії зіткнення.

До слова, під час моніторингу ситуації на Донбасі патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл.

Джерело: Армія FM

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