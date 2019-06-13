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Епіфаній анонсував реформи в ПЦУ

Православна церква України готова до реформ, аби краще відповідати на виклики часу, а молоді люди почувалися затишно в храмах.

Епіфаній

Глава ПЦУ Епіфаній заявив, що реформи торкнуться соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів.

За його словами, церква готова знаходити відповіді на запити молоді.

Читайте: Епіфаній порушив домовленості – Філарет

– При цьому, віровчення є незмінним, бо істина не підлягає змінам у часі… Головна реформа – внутрішня, яка полягає в тому, щоб у своєму житті християни жили за Законом Божим, – пояснив митрополит.

До слова, Епіфаній видав указ, яким визнав недійсними розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП.

Джерело: Митрополит Епіфаній

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