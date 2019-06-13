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Факты / Украина

Количество военных частей ВСУ не сократят – Хомчак

Численность военных частей ВСУ планируют свести к оптимальном количеству, но не собираются сокращать их.

Количество военных частей ВСУ не сократят – Хомчак

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что количество военных частей ВСУ не будут сокращать, но сведут их численность к оптимальному значению.

По его словам, соответствующие структуры уже работают для того, чтобы привести численность воинских частей и их штаты до оптимального количества.

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При этом не должна снижаться их боеспособность и возможность отвечать на угрозы и вызовы, которые возникают перед Украиной.

– Я поднял проблему, поставил задачу изучить ее, доложить мне предложения, как надо сделать. Может это за счет того, чтобы штат воинской части унифицировать, сделать более оптимальным, – сказал Хомчак.

К слову, на Гончаровском полигоне в Черниговской области подразделение реактивной артиллерии провело боевые стрельбы.

Источник: Радио Свобода

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