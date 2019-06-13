PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кількість військових частин ЗСУ не скоротять – Хомчак

Чисельність військових частин ЗСУ планують звести до оптимальної кількості, але не збираються скорочувати їх.

Кількість військових частин ЗСУ не скоротять – Хомчак

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що кількість військових частин ЗСУ не скорочуватимуть, але зведуть їх чисельність до оптимального значення.

За його словами, відповідні структури вже працюють для того, щоб привести чисельність військових частин і їх штати до оптимальної кількості.

Читайте: ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці

Водночас не повинна знижуватися їх боєздатність і можливість відповідати на загрози та виклики, які постають перед Україною.

– Я підняв проблему, поставив завдання вивчити її, доповісти мені пропозиції, як треба зробити. Чи це за рахунок того, щоб штат військової частини уніфікувати, зробити більш оптимальним, – сказав Хомчак.

До слова, на Гончарівському полігоні у Чернігівській області підрозділ реактивної артилерії провів бойові стрільби.

Джерело: Радіо Свобода

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойові стрільби артилерії ЗСУ з Градами
Україні потрібне озброєння для протистояння Росії у Чорному морі – Згурець
Ветеранам АТО з інвалідністю та сім’ям загиблих виплатять допомогу
Авто ЗСУ підбили керованою ракетою: як загинули двоє військових
До бою готові! Масштабні навчання танкістів у зоні ООС
Військовослужбовцям ЗСУ призначили нові премії – кому і скільки
Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Бойовики застосували заборонені артилерійські системи, поранений військовий
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка