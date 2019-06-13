Чисельність військових частин ЗСУ планують звести до оптимальної кількості, але не збираються скорочувати їх.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що кількість військових частин ЗСУ не скорочуватимуть, але зведуть їх чисельність до оптимального значення.

За його словами, відповідні структури вже працюють для того, щоб привести чисельність військових частин і їх штати до оптимальної кількості.

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Водночас не повинна знижуватися їх боєздатність і можливість відповідати на загрози та виклики, які постають перед Україною.

– Я підняв проблему, поставив завдання вивчити її, доповісти мені пропозиції, як треба зробити. Чи це за рахунок того, щоб штат військової частини уніфікувати, зробити більш оптимальним, – сказав Хомчак.

До слова, на Гончарівському полігоні у Чернігівській області підрозділ реактивної артилерії провів бойові стрільби.