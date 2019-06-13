Начальник Генштабу Руслан Хомчак заявив, що наказу не відповідати на обстріли бойовиків на Донбасі не було.

Начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак зазначив, що наказу військовослужбовцям не відповідати на обстріли бойовиків у зоні проведення ООС не було.

– Ніякі команди не давали. Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу – взводом, командир роти – ротою. В них жодних команд не відповідати немає, – заявив Хомчак.

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Він додав, що подібна дезінформація з’явилася в рамках інформаційно-психологічної війни.

– На війні такого не буває. Жодна людина, яка хоч щось розуміє в війні, такої команди не дасть. І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть, – зазначив Хомчак.

Раніше Факти ICTV писали, що чисельність військових частин ЗСУ планують звести до оптимальної кількості, але не збираються скорочувати їх.

Фото: Міноборони