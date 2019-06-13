В Нафтогазе готовы рассмотреть предложения Газпрома по мировому соглашению и назвали неприемлемый для Украины вариант.

Нафтогаз Украины пока не получал никаких предложений о мировом соглашении от российской стороны, но готов их внимательно рассмотреть.

Так прокомментировал исполнительный директор НАК Юрий Витренко слова министра энергетики РФ Александра Новака о соответствующем предложении.

Он напомнил, что Украина не приемлет вариант договоренности от российской компании, в котором предлагается продлить текущий транзитный контракт, в котором отсутствуют обязательства Газпрома по объемам транзита, вопреки решению арбитража.

– Как только Газпром достроит Северный поток-2 и Турецкий поток, он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги, – пояснил Витренко.

Нафтогаз, в свою очередь, готов обсуждать, в какой форме Газпром выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации Нафтогазу $2,8 млрд убытков от невыполнения Газпромом своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах.

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– Также мы можем рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах, – добавил Витренко.

Он указал, что в таком случае Нафтогаз откажется от своих требований в новом арбитраже, инициированном Газпромом.

Напомним, Россия заявила, что готова снова поставлять газ в Украину по сниженной цене, но продолжит транзит газа через украинскую ГТС после выполнения Киевом ряда условий.