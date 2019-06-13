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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нафтогаз відповів на можливість мирової угоди з Газпромом

У Нафтогазі готові розглянути пропозиції Газпрому щодо мирової угоди та назвали неприйнятний для України варіант.

Нафтогаз відповів на можливість мирової угоди з Газпромом

Нафтогаз України поки не отримував жодних пропозицій щодо мирової угоди від російської сторони, але готовий їх уважно розглянути.

Так прокоментував виконавчий директор НАК Юрій Вітренко слова міністра енергетики РФ Олександра Новака про відповідну пропозицію.

Він нагадав, що Україна не сприймає варіант домовленості від російської компанії, в якому пропонується продовжити поточний транзитний контракт, у якому відсутні зобов’язання Газпрому щодо обсягів транзиту, всупереч рішенню арбітражу.

– Щойно Газпром добудує Північний потік-2 і Турецький потік, він припинить транзит через Україну, і ми за цим контрактом не станемо отримувати гроші, – пояснив Вітренко.

Нафтогаз, у свою чергу, готовий обговорювати, у якій формі Газпром виконає рішення попереднього арбітражу щодо компенсації Нафтогазу $2,8 млрд збитків від невиконання Газпромом своїх зобов’язань за транзитним контрактом у 2009-2017 роках.

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– Також ми можемо розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, у якому в тариф додатково до повного покриття витрат із 2020 року буде закладено компенсацію за невиконання Газпромом своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках, – додав Вітренко.

Він додав, що в такому випадку Нафтогаз відмовиться від своїх вимог у новому арбітражі, ініційованому Газпромом.

Нагадаємо, Росія заявила, що готова знову постачати газ до України за зниженою ціною, але продовжить транзит газу через українську ГТС після виконання Києвом низки умов.

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