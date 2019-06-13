Россия готова снова поставлять газ в Украину по сниженной цене, но продолжит транзит газа через украинскую ГТС после выполнения Киевом ряда условий.

Россия готова возобновить поставки газа в Украину, снизив при этом его стоимость на четверть.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак после переговоров с заместителем главы Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Новак также сообщил о готовности России продлить контракт с Украиной на транзит газа на нынешних условиях.

– Украина сейчас пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе, – заявил он.

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В то же время для продолжения использования украинской ГТС в России выдвинули ряд условий, среди которых экономически конкурентные тарифы и урегулирование отношений между странами в арбитражных судах.

Кроме того, глава Минэнерго РФ рассказал, что Газпром предложил Украине заключить мировое соглашение.

Как сообщалось, трехсторонние газовые консультации могут состояться во второй половине сентября.