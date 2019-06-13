Украина уже начала работать над подготовкой к возможному запуску новой программы сотрудничества с МВФ.

Заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук заявил, что Украина начала работу над подготовкой к новой программе сотрудничества с МВФ, которую могут запустить в конце этого года.

По его словам, новая программа МВФ будет действовать три-четыре года.

– В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень, – сказал Гончарук.

Читайте: МВФ назвал главную угрозу для мировой экономики

Хотя для новой программы и сложились хорошие условия, Украине нужно выполнить обязательства в рамках программы МВФ, чтобы оправдать доверие Фонда и инвесторов.

Замглавы АП считает, что хорошо подготовленную программу МВФ можно использовать для того, чтобы совершить экономический прорыв.

К слову, в Нацбанке заявили, что Украина может получить транш от МВФ до конца 2019 года.