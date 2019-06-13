Україна вже почала працювати над підготовкою до можливого запуску нової програми співпраці з МВФ.

Заступник голови Адміністрації президента Олексій Гончарук заявив, що Україна почала роботу над підготовкою до нової програми співпраці з МВФ, яку можуть запустити наприкінці цього року.

За його словами, нова програма МВФ діятиме три-чотири роки.

– У ній ми спробуємо закласти структурні реформи, які за ці роки виведуть країну на якісно інший рівень, – сказав Гончарук.

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Хоча для нової програми і склалися хороші умови, Україні потрібно виконати зобов’язання у межах програми МВФ, щоб виправдати довіру Фонду та інвесторів.

Заступник голови АП вважає, що добре підготовлену програму МВФ можна використати для того, щоб втілити економічний прорив.

До слова, у Нацбанку заявили, що Україна може отримати транш МВФ до кінця 2019 року.