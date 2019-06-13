Пешеходный мост между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой в ​​Киеве, который треснул на второй день после открытия, закрыли на ремонт.

С 13 июня до середины дня 14 июня на велосипедно-пешеходном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов будут продолжаться регламентные технологические работы.

Поэтому в настоящее время доступ пешеходов на мост ограничили.

– Уже днем 14 июня мост ждет посетителей, – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, защитную пленку на стеклянных элементах моста, пострадавшую из-за вандалов, заменят в ближайшее время на слой защитного супербронированного стекла.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов открыли 25 мая.

Фото: КМДА