Пішохідний міст між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою у Києві, який тріснув на другий день після відкриття, закрили на ремонт.

З 13 червня до середини дня 14 червня на велосипедно-пішохідному мосту між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів триватимуть регламентні технологічні роботи.

Тому на цей час доступ пішоходів на міст обмежили.

– Уже вдень 14 червня міст чекатиме на відвідувачів, – сказав мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, захисну плівку на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, замінять найближчим часом на шар захисного суперброньованого скла.

Нагадаємо, пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів відкрили 25 травня.

Фото: КМДА