Пішохідний міст між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою у Києві, який тріснув на другий день після відкриття, закрили на ремонт.
З 13 червня до середини дня 14 червня на велосипедно-пішохідному мосту між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів триватимуть регламентні технологічні роботи.
Тому на цей час доступ пішоходів на міст обмежили.
– Уже вдень 14 червня міст чекатиме на відвідувачів, – сказав мер Києва Віталій Кличко.
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За його словами, захисну плівку на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, замінять найближчим часом на шар захисного суперброньованого скла.
Нагадаємо, пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів відкрили 25 травня.
Фото: КМДА