Росія готова знову постачати газ до України за зниженою ціною, але продовжить транзит газу через українську ГТС після виконання Києвом низки умов.

Росія готова відновити постачання газу до України, знизивши при цьому його вартість на чверть.

Про це заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак після переговорів із заступником голови Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем.

Новак також повідомив про готовність Росії подовжити контракт із Україною на транзит газу на нинішніх умовах.

– Україна наразі поки не готова з точки зору змін у чинне законодавство для того, щоб забезпечити укладення контракту на умовах, які використовуються в Європі, – заявив він.

Водночас для продовження використання української ГТС у Росії висунули низку умов, серед яких економічно конкурентні тарифи та врегулювання відносин між країнами в арбітражних судах.

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Крім того, глава Міненерго РФ розповів, що Газпром запропонував Україні укласти мирову угоду.

Як повідомлялося, тристоронні газові консультації можуть відбутися у другій половині вересня.