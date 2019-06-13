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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Трехсторонние консультации по газу – названа возможная дата

Трехсторонние газовые консультации могут состояться во второй половине сентября.

Трехсторонние консультации по газу – названа возможная дата

Газовые консультации между Россией, Украиной и Европейской комиссией могут состояться во второй половине сентября.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем главы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шевчовичем.

Сообщается также, что стороны будут вести переговоры по телефону летом.

Шевчович выразил надежду, что на сентябрьской встрече Газпром примет решение заключить с Украиной новый долгосрочный контракт на транзит газа.

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Новак заявил, что Газпром готов проводить переговоры, чтобы обеспечить взаимовыгодные условия по поставкам и транзиту.

К слову, ранее о готовности к переговорам по газу в трехстороннем формате заявили в Нафтогазе.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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