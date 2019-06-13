Тристоронні газові консультації можуть відбутися у другій половині вересня.

Газові консультації між Росією, Україною і Європейською комісією можуть відбутися у другій половині вересня.

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак на зустрічі з заступником голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шевчовичем.

Повідомляється також, що сторони вестимуть переговори у телефонному режимі влітку.

Шевчович висловив надію, що на вересневій зустрічі Газпром ухвалить рішення укласти з Україною новий довгостроковий контракт на транзит газу.

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Новак заявив, що Газпром готовий проводити переговори, щоб забезпечити взаємовигідні умови щодо постачання і транзиту.

До слова, раніше про готовність до переговорів щодо газу у тристоронньому форматі заявили у Нафтогазі.