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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Тристоронні консультації щодо газу – названо можливу дату

Тристоронні газові консультації можуть відбутися у другій половині вересня.

Тристоронні консультації щодо газу – названо можливу дату

Газові консультації між Росією, Україною і Європейською комісією можуть відбутися у другій половині вересня.

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак на зустрічі з заступником голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шевчовичем.

Повідомляється також, що сторони вестимуть переговори у телефонному режимі влітку.

Шевчович висловив надію, що на вересневій зустрічі Газпром ухвалить рішення укласти з Україною новий довгостроковий контракт на транзит газу.

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Новак заявив, що Газпром готовий проводити переговори, щоб забезпечити взаємовигідні умови щодо постачання і транзиту.

До слова, раніше про готовність до переговорів щодо газу у тристоронньому форматі заявили у Нафтогазі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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