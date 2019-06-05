ГБР открыло уголовное производство относительно возможного сокрытия преступления по делу об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что убийство 5-летнего Кирилла Тлявов расследуется также по статье 396 УК Украины Умышленное сокрытие преступления.
– Есть много вопросов, на которые нужно ответить в ходе следственных действий, а именно: было ли это сделано умышленно, или работники полиции не намеревались умышленно скрыть преступление, были причастны другие работники полиции к нему, – сказал он.
Также он добавил, что будут проведены проверки медиков и экспертиза о предоставлении ими квалифицированной помощи.
Кто должен понести отвественность за смерть ребенка в Переяславе-Хмельницком?
Напомним, 31 мая полицейские ранили 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком.
3 июня мальчик умер в больнице.