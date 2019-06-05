ГБР открыло уголовное производство относительно возможного сокрытия преступления по делу об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что убийство 5-летнего Кирилла Тлявов расследуется также по статье 396 УК Украины Умышленное сокрытие преступления.

– Есть много вопросов, на которые нужно ответить в ходе следственных действий, а именно: было ли это сделано умышленно, или работники полиции не намеревались умышленно скрыть преступление, были причастны другие работники полиции к нему, – сказал он.

Также он добавил, что будут проведены проверки медиков и экспертиза о предоставлении ими квалифицированной помощи.

Кто должен понести отвественность за смерть ребенка в Переяславе-Хмельницком? Министр внутренних дел

Задержанные полицейские

Руководство областной полиции

Суд решит, кто виноват

Все вместе Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, 31 мая полицейские ранили 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком.

3 июня мальчик умер в больнице.