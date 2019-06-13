ДБР відкрило кримінальну справу проти колишнього голови Конституційного суду Станіслава Шевчука.

Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження проти екс-голови Конституційного суду Станіслава Шевчука.

Його звинувачують у зловживанні владою. Справу відкрито за ч. 1 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.

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Розслідування почали після заяви народного депутата про можливе незаконне призначення Шевчуком позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

Раніше Факти ICTV писали, що ДБР відкрило кримінальне провадження щодо можливого приховування злочину у справі про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.