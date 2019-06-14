Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы.

На сайте президента появился указ №403/2019, которым Сергей Дейнеко назначается главой Государственной пограничной службы.

– Назначить Дейнеко Сергея Васильевича главой Государственной пограничной службы Украины, – говорится в тексте указа.

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До назначения на должность Дейнеко работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в администрации Госпогранслужбы Украины.

В 2014 году награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени за личное мужество и героизм, которые он проявил во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

К слову, экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса назначили в наблюдательный совет Укроборонпрома.

Фото: Повернись живим (Скриншот)