PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский назначил Абромавичуса в наблюдательный совет Укроборонпрома

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

Айварас Абромавічус

Указ президента № 402/2019 о назначении экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет Укроборонпрома опубликовали на сайте главы государства.

– Назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром, – гласит текст указа.

Читайте: Назначение Пристайко и увольнение Климкина – в ВР зарегистрировали постановления

Также из наблюдательного совета исключаются Ярослава Скалько и Игорь Черкасский. Такое решение было принято в связи с истечением срока действия их полномочий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

К слову, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил 12 временных глав ОГА.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

У президента Зеленского есть план на первые 100 дней – Стефанчук
Зеленский шутил о тарифах, а не обещал их снизить – Герус
Президент назначил временных глав ОГА
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях
Увольнение Климкина и назначение Пристайко: Зеленский подписал представление
Главой Службы внешней разведки стал Владислав Бухарев
Увольнение Луценко: Зеленский вносит представление в Раду
Когда КСУ примет решение по указу о роспуске Рады
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка