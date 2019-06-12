Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

Указ президента № 402/2019 о назначении экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет Укроборонпрома опубликовали на сайте главы государства.

– Назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром, – гласит текст указа.

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Также из наблюдательного совета исключаются Ярослава Скалько и Игорь Черкасский. Такое решение было принято в связи с истечением срока действия их полномочий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

К слову, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил 12 временных глав ОГА.