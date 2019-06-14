PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Головою Держприкордонслужби призначено Сергія Дейнека

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби.

Сергій Дейнеко

На сайті президента з’явився указ №403/2019, яким Сергій Дейнеко призначається головою Державної прикордонної служби.

– Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України, – йдеться у тексті указу.

Читайте: Призначення Пристайка та звільнення Клімкіна – у ВР зареєстрували постанови

До призначення на посаду Дейнеко працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в адміністрації Держприкордонслужби України.

У 2014 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня за особисту мужність і героїзм, які він виявив під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

До слова, екс-міністра економіки Айвараса Абромавічуса призначили до наглядової ради Укроборонпрому.

Фото: Повернись живим (Скріншот)

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коштовності та мільйони на рахунках: чи каратимуть за незаконне збагачення
Президент внесе до Ради закон про скасування формули Роттердам+
Названо теми зустрічі Меркель і Зеленського
Закон про імпічмент: чого чекати та як проходитиме процедура
Прикордонники на БТР та Humvee відбили умовну атаку морського десанту
90% державних послуг переведуть в онлайн до 2024 року – Федоров
Скасування петиції за відставку Зеленського – відповідь президента
Перша зустріч Зеленського і Меркель відбудеться у Берліні – дата
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка