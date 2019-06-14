Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби.

На сайті президента з’явився указ №403/2019, яким Сергій Дейнеко призначається головою Державної прикордонної служби.

– Призначити Дейнека Сергія Васильовича головою Державної прикордонної служби України, – йдеться у тексті указу.

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До призначення на посаду Дейнеко працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в адміністрації Держприкордонслужби України.

У 2014 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня за особисту мужність і героїзм, які він виявив під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

До слова, екс-міністра економіки Айвараса Абромавічуса призначили до наглядової ради Укроборонпрому.

Фото: Повернись живим (Скріншот)