PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Назначение Пристайко и увольнение Климкина – в ВР зарегистрировали постановления

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Назначение Пристайко и увольнение Климкина – в ВР зарегистрировали постановления

Проект постановления № 10381 президента Владимира Зеленского, который предлагает уволить министра иностранных дел Павла Климкина, зарегистрировали в Верховной Раде.

Назначить министром иностранных дел предлагают Вадима Пристайко.

Соответствующий проект постановления № 10382 также зарегистрирован в ВР.

Читайте: Зеленский уволил 15 глав ОГА

Сейчас на сайте Верховной Рады нет текста указанных постановлений.

К слову, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что глава государства вносит в Верховную Раду представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Роспуск Верховной Рады: КСУ начал закрытую часть заседания
Увольнение Климкина и назначение Пристайко: Зеленский подписал представление
Указ о роспуске Рады: Конституционный суд собрался на заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Украинцы не верят Раде: выступление Зеленского в КСУ
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Разница между открытыми и закрытыми списками – все о выборах в Раду
Политологи оценили шансы объединения оппозиционных сил на выборах
Решение о роспуске Верховной Рады было правильным – обращение президента Зеленского
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка