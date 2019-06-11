В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.
Проект постановления № 10381 президента Владимира Зеленского, который предлагает уволить министра иностранных дел Павла Климкина, зарегистрировали в Верховной Раде.
Назначить министром иностранных дел предлагают Вадима Пристайко.
Соответствующий проект постановления № 10382 также зарегистрирован в ВР.
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Сейчас на сайте Верховной Рады нет текста указанных постановлений.
К слову, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что глава государства вносит в Верховную Раду представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.
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