В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Проект постановления № 10381 президента Владимира Зеленского, который предлагает уволить министра иностранных дел Павла Климкина, зарегистрировали в Верховной Раде.

Назначить министром иностранных дел предлагают Вадима Пристайко.

Соответствующий проект постановления № 10382 также зарегистрирован в ВР.

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Сейчас на сайте Верховной Рады нет текста указанных постановлений.

К слову, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что глава государства вносит в Верховную Раду представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.