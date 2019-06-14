Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1 был принят на вооружение ВСУ.

Модернизированный беспилотник Spectator-М1 получил в процессе доработки новую парашютную систему. Это позволило уменьшить скорость посадки до 3 м/с.

Также у Spectator-М1 появился новый тепловизор, была усовершенствована станция ​​управления. Благодаря уменьшению веса, Spectator-М1 может больше времени находиться в воздухе.

Читайте: Когда ВСУ примут на вооружение ракетный комплекс Ольха

Новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3,6 тыс. метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задача, – 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более двух часов.

Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Видео с испытаний БПЛА Spectator-М1, которые проходили зимой 2019:

К слову, модернизированный танк Т-80БВ получил тепловизионный прицел и новую систему навигации.

Источник: Укроборонпром