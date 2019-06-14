Модернізований і вдосконалений безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1 був прийнятий на озброєння ЗСУ.

Модернізований безпілотник Spectator-М1 отримав у процесі доопрацювання нову парашутну систему. Це дозволило зменшити швидкість посадки до 3 м/с.

Також у Spectator-М1 з’явився новий тепловізор, була вдосконалена станція управління. Завдяки зменшенню ваги, Spectator-М1 може більше часу перебувати у повітрі.

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Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3,6 тис. метрів, має максимальну швидкість в 120 км/год, швидкість, при якій виконується завдання, – 70 км/год. У повітрі безпілотник може перебувати більше двох годин.

Комплекс здатний передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 км.

Відео з випробувань БПЛА Spectator-М1, які проходили взимку 2019 року:

До речі, модернізований танк Т-80БВ отримав тепловізійний приціл і нову систему навігації.

Джерело: Укроборонпром