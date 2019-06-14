PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Модернізований Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ – характеристики

Модернізований і вдосконалений безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1 був прийнятий на озброєння ЗСУ.

Модернізований Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ – характеристики

Модернізований безпілотник Spectator-М1 отримав у процесі доопрацювання нову парашутну систему. Це дозволило зменшити швидкість посадки до 3 м/с.

Також у Spectator-М1 з’явився новий тепловізор, була вдосконалена станція управління. Завдяки зменшенню ваги, Spectator-М1 може більше часу перебувати у повітрі.

Читайте: Коли ЗСУ приймуть на озброєння ракетний комплекс Вільха

Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3,6 тис. метрів, має максимальну швидкість в 120 км/год, швидкість, при якій виконується завдання, – 70 км/год. У повітрі безпілотник може перебувати більше двох годин.

Комплекс здатний передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 км.

Відео з випробувань БПЛА Spectator-М1, які проходили взимку 2019 року:

До речі, модернізований танк Т-80БВ отримав тепловізійний приціл і нову систему навігації.

Джерело: Укроборонпром

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нові правила володіння зброєю у Швейцарії: що змінилося і як реагують люди
Зеленський призначив Абромавічуса у наглядову раду Укроборонпрому
Литва передала Україні 1 млн боєприпасів радянського виробництва
Мотлох, який не витримує стрільби! Міноборони про БТРи Укроборонпрому
Американські дослідники створили куленепробивний матеріал
Екс-керівнику Харківського бронетанкового заводу оголосили підозру
В АП анонсували перші арешти чиновників-корупціонерів
Верховний суд не знайшов порушень у призначенні Богдана главою АП
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка