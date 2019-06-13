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Факты / Мир

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО: ЕС готовит новые санкции

ЕС готовит санкции против РФ через нелегально выданные российские паспорта жителям ОРДЛО.

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО: ЕС готовит новые санкции

Европейский Союз готовит новые санкции против России из-за вмешательства в ситуацию на Востоке Украины.

В частности, нелегально выданные российские паспорта жителям ОРДЛО.

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– Довольно много о России в проекте выводов участников саммита ЕС. Призыв освободить 24 моряков, захваченных у Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по Минским соглашениям, –  написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

На саммите ЕС в Брюсселе будут приняты решения о продлении санкций против России, срок которых истекает 31 июля 2019.

Ранее Факты ICTV писали, что послы ЕС приняли решение о продлении санкций против России за незаконную аннексию Крыма.

Фото: Dreamstime

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