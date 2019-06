Европейский Союз готовит новые санкции против России из-за вмешательства в ситуацию на Востоке Украины.

В частности, нелегально выданные российские паспорта жителям ОРДЛО.

– Довольно много о России в проекте выводов участников саммита ЕС. Призыв освободить 24 моряков, захваченных у Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по Минским соглашениям, – написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

На саммите ЕС в Брюсселе будут приняты решения о продлении санкций против России, срок которых истекает 31 июля 2019.

