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Факти / Україна

МВС РФ почало видавати паспорти жителям ОРДЛО

МВС РФ почало видавати російські паспорти жителям ОРДЛО на тимчасових пунктах пропуску.

МВС РФ почало видавати паспорти жителям ОРДЛО

На кордоні Росії та України у двох тимчасових пунктах пропуску МВС РФ почало видавати паспорти жителям ОРДЛО.

Згідно з даними РБК, 12 тис. жителів “ДНР” і “ЛНР” написали заяви на видачу паспортів, з них 1,2 тис. були схвалені.

Читайте: Паспорти РФ для жителів ОРДЛО: ЄС готує нові санкції

Так званий глава міграційної служби “ДНР” Володимир Краснощока заявив, що 14 червня перші 34 жителя самопроголошеної республіки приїхали в РФ, аби отримати громадянство.

Нагадаємо, що  24 квітня Володимир Путін підписав перший указ, яким спростив процедуру отримання громадянства для жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Факти ICTV писали, навіщо Росія спрощує процедуру, кому вигідно оформити російський паспорт.

Джерело: РБК

Фото: Dreamstime

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