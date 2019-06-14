Команда Владимира Зеленского предлагает заменить Роттердам+ формулой Роттердам-.

Законопроект по снижению стоимости электроэнергии будет подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду на следующей неделе.

В нем предлагается отменить формулу Роттердам+ и ввести формулу Роттердам-, которая предусматривает изьятие стоимости транспортировки угля из Роттердама в Украину из формулы.

Также в законопроекте прописано введение дисконтов на случай, если качество угля хуже. В таком случае, цена угля, которая учитывается в тарифе, будет ниже. Дисконт будет от 1 до 10% в зависимости от качества угля.

– Мы предлагаем, чтобы никакого Роттердам+ не было, а была так называемая формула Роттердам-, чтобы все было публично. Также этим законом предусматривается отсрочка введения рынка электроэнергии на один год, а не с 1 июля, и в течение этого времени будет работать формула Роттердам -, – рассказал на брифинге представитель президента Украины в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

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Ранее Факты ICTV писали о том, что Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли.