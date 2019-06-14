Команда Володимира Зеленського пропонує замінити Роттердам+ формулою Роттердам-.

Законопроект щодо зниження вартості електроенергії будет подано президентом України Володимиром Зеленським до Верховної Ради наступного тижня.

У ньому пропонується скасувати формулу Роттердам+ та запровадити формулу Роттердам -, яка передбачає вилучення вартості транспортування вугілля з Роттердама до Україну з формули.

Також у законопроекті прописано введення дисконтів на випадок, якщо якість вугілля гірша. У такому випадку, ціна вугілля, яка враховується у тарифі, буде нижчою. Дисконт буде від 1 до 10% у залежності від якості вугілля.

– Ми пропонуємо, щоб ніякого Роттердам+ не було, а була так звана формула Роттердам-, щоб усе було публічно. Також цим законом передбачається відтермінування введення ринку електроенергії на один рік, а не з 1 липня, і протягом цього часу працюватиме формула Роттердам -, – розповів на брифінгу представник президента України у Кабінеті міністрів України Андрій Герус.

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Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін ухвалив необхідні рішення, щоб ціни на електроенергію не зростали.