Рынок электроэнергии заработает со следующего месяца. Какие последствия запуска рынка с июля и почему его надо отложить – рассказали в ЕБРР и на энергопредприятиях.

Рынок электроэнергии полноценно должен запуститься уже с 1 июля.

Впрочем, мнения по его внедрению различаются. Одни говорят, что запуск будет успешным и его надо инициировать вовремя, другие – что система критически не готова и это приведет к разрушительным последствиям.

Закон о рынке электроэнергии парламентарии приняли еще два года назад. Согласно нему, цены будет регулировать не государство, а непосредственно поставщик. Потребитель будет выбирать поставщика в зависимости от качества и цены.

Впрочем, государство не разработало за это время необходимое количество подзаконных актов, регулирующих куплю-продажу энергии, и не протестировала систему.

Владимир Зеленский 10 июня внес на рассмотрение парламента законопроект об отсрочке запуска рынка на один год, чтобы подготовиться и закончить реформу.

ЕБРР рекомендует не затягивать

Запуск энергетического рынка был одним из условий международных партнеров, впрочем сейчас все они предостерегают – запускать неподготовленный рынок опасно.

В Европейском банке реконструкции и развития рекомендуют не спешить. За дополнительные три-шесть месяцев правительство успеет урегулировать законодательные инициативы и протестировать систему.

– Мы предлагаем на незначительный срок отложить запуск. Возможно, в этот период запускать его в тестовом режиме для того, чтобы обеспечить полноценный и качественный старт, – утверждает Марина Петров, заместитель директора ЕБРР.

Впрочем, затягивать надолго Петров не рекомендует.

– Чем дольше мы откладываем, тем сложнее становится ситуация на рынке энергетики. По нашему опыту, когда стоит задача выполнить какие-то функции в короткие сроки, она осуществима.

Монополия рынка

Одна из угроз запуска рынка – это неконтролируемый рост цен из-за монополии рынка.

Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, объясняет, что базовую нагрузку электрической энергии обеспечивают атомные электростанции, а это одна государственная компания – Энергоатом.

– В зависимости от года она производит 55-61% всей электроэнергии в стране.

Читайте: Почему нельзя запускать рынок электроэнергии в июле

Покрытия пиков, например, вечернее потребление света, обеспечивается за счет двух других компаний – частной ДТЭК и государственной Укргидроэнерго.

– Эти три компании обеспечивают 90% выработки электроэнергии в стране, – отмечает эксперт.

Появляется угроза инфляции

Если цена на электроэнергию подорожает, больше всего это повлияет на бизнес. Эксперт дает неутешительные прогнозы относительно такого сценария:

– Подорожание электроэнергии для бизнеса приведет к цепной реакции. Бизнес станет менее конкурентоспособным, будет платить меньше налогов, будет инфляция и позже девальвация.

Он объясняет, если цена вырастет на 25-30%, то все товары в стране автоматически станут дороже.

Рынок возобновляемой энергетики станет выгодным

За возобновляемой энергетикой будущее. Рано или поздно ресурсы иссякнут, а традиционная генерация электроэнергии станет недоступной.

Этим объясняется стремительная популярность возобновляемой энергии в мире. Впрочем, эксперты говорят, что в этом году тенденция набрала обороты и в Украине.

– У нас в этом году абсолютный бум. Я считаю, что с начала нового года в энергетику Украины вложено около € 2 млрд.

Деньги идут на строительство солнечных, ветровых, биомассовых, биогазовых и гидроэлектростанций. Эксперт прогнозирует, что неконтролируемый рост цен после запуска рынка может повысить спрос на зеленую энергетику.

– За счет того, что вводится рыночная модель ценообразования, цены на электрическую энергию из традиционных источников так возрастут, что никто не будет жаловаться, что зеленая энергия дорогая.

Подробнее об угрозах запуска рынка и мнения экспертов смотрите в видеоинтервью.