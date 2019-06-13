Рынок электроэнергии заработает со следующего месяца. Какие последствия запуска рынка с июля и почему его надо отложить – рассказали в ЕБРР и на энергопредприятиях.
Рынок электроэнергии полноценно должен запуститься уже с 1 июля.
Впрочем, мнения по его внедрению различаются. Одни говорят, что запуск будет успешным и его надо инициировать вовремя, другие – что система критически не готова и это приведет к разрушительным последствиям.
Закон о рынке электроэнергии парламентарии приняли еще два года назад. Согласно нему, цены будет регулировать не государство, а непосредственно поставщик. Потребитель будет выбирать поставщика в зависимости от качества и цены.
Впрочем, государство не разработало за это время необходимое количество подзаконных актов, регулирующих куплю-продажу энергии, и не протестировала систему.
Владимир Зеленский 10 июня внес на рассмотрение парламента законопроект об отсрочке запуска рынка на один год, чтобы подготовиться и закончить реформу.
ЕБРР рекомендует не затягивать
Запуск энергетического рынка был одним из условий международных партнеров, впрочем сейчас все они предостерегают – запускать неподготовленный рынок опасно.
В Европейском банке реконструкции и развития рекомендуют не спешить. За дополнительные три-шесть месяцев правительство успеет урегулировать законодательные инициативы и протестировать систему.
– Мы предлагаем на незначительный срок отложить запуск. Возможно, в этот период запускать его в тестовом режиме для того, чтобы обеспечить полноценный и качественный старт, – утверждает Марина Петров, заместитель директора ЕБРР.
Впрочем, затягивать надолго Петров не рекомендует.
– Чем дольше мы откладываем, тем сложнее становится ситуация на рынке энергетики. По нашему опыту, когда стоит задача выполнить какие-то функции в короткие сроки, она осуществима.
Монополия рынка
Одна из угроз запуска рынка – это неконтролируемый рост цен из-за монополии рынка.
Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, объясняет, что базовую нагрузку электрической энергии обеспечивают атомные электростанции, а это одна государственная компания – Энергоатом.
– В зависимости от года она производит 55-61% всей электроэнергии в стране.
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Покрытия пиков, например, вечернее потребление света, обеспечивается за счет двух других компаний – частной ДТЭК и государственной Укргидроэнерго.
– Эти три компании обеспечивают 90% выработки электроэнергии в стране, – отмечает эксперт.
Появляется угроза инфляции
Если цена на электроэнергию подорожает, больше всего это повлияет на бизнес. Эксперт дает неутешительные прогнозы относительно такого сценария:
– Подорожание электроэнергии для бизнеса приведет к цепной реакции. Бизнес станет менее конкурентоспособным, будет платить меньше налогов, будет инфляция и позже девальвация.
Он объясняет, если цена вырастет на 25-30%, то все товары в стране автоматически станут дороже.
Рынок возобновляемой энергетики станет выгодным
За возобновляемой энергетикой будущее. Рано или поздно ресурсы иссякнут, а традиционная генерация электроэнергии станет недоступной.
Этим объясняется стремительная популярность возобновляемой энергии в мире. Впрочем, эксперты говорят, что в этом году тенденция набрала обороты и в Украине.
– У нас в этом году абсолютный бум. Я считаю, что с начала нового года в энергетику Украины вложено около € 2 млрд.
Деньги идут на строительство солнечных, ветровых, биомассовых, биогазовых и гидроэлектростанций. Эксперт прогнозирует, что неконтролируемый рост цен после запуска рынка может повысить спрос на зеленую энергетику.
– За счет того, что вводится рыночная модель ценообразования, цены на электрическую энергию из традиционных источников так возрастут, что никто не будет жаловаться, что зеленая энергия дорогая.
Подробнее об угрозах запуска рынка и мнения экспертов смотрите в видеоинтервью.