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Факты / Украина / Политика

Роспуск Рады: Парубий передал КСУ документы о численности коалиции

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд документы, где указано количество депутатов на момент выхода из коалиции Народного фронта.

Андрій Парубій

Андрей Парубий передал в Конституционный суд документы о количестве депутатов в двух фракциях, которые входили в коалицию.

По словам спикера, в одном документе содержится информация о численности двух фракций, входящих в состав коалиции.

В другом документе представлены заявления, поступавшие в аппарат Рады о выходе из коалиции, которая в начале своего создания насчитывала 302 народных депутата.

Конституционному суду были представлены все заявления народных депутатов.

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Андрей Парубий отметил, если количество этих заявлений отнять от 302, то получается более 226 народных депутатов.

По его словам, это подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции Народного фронта.

Напомним, Конституционный суд 11 июня начал рассмотрение вопроса роспуска парламента.

Источник: Эпрессо

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